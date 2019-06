© foto di Mattia Verdorale

"L'Inter morde". Questo il titolo con cui si apre la prima pagina dell'odierna edizione del Corriere dello Sport che fa il punto sul nuovo rinascimento nerazzurro: "Una campagna acquisti di slancio con l'obiettivo Lukaku. Un tecnico vincente. Il bilancio a posto. Un presidente giovane e ambizioso che vuole campionato e Champions. E il primato di 40mila abbonati, certi che sarà l'anno del riscatto".

Mercato giallorosso - "Roma, ora Higuain conviene". Spazio in prima pagina in taglio alto alle vicende in casa romanista: "Primi contatti Petrarchi-Paratici: Juve pronta a darlo in prestito per 12 milioni. Il Pipita chiede di essere centrale nel progetto tecnico. Elsha, no alla Cina. Assalto a Bartra e Lopez".