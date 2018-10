L'apertura del Corriere dello Sport: "L'Inter proibita"

© foto di Di Benedetto

"L'Inter proibita". Titola così il Corriere dello Sport di questa mattina in apertura in merito a un giornalista ragusano che vive sotto scorta dal 2014 dopo le minacce di morte dei clan e adesso sogna di tornare allo stadio: "San Siro, cinque anni fa, io che salivo dalla Sicilia per vedere le partite più importanti ancora non sapevo che quella sarebbe stata l'ultima volta che avrei visto giocare dal vivo la mia squadra. Da lì a qualche settimana la mia vita sarebbe cambiata. Terribilmente".