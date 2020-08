L'apertura del Corriere dello Sport: "L'Inter spinge Conte fuori"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "L'Inter spinge Conte fuori". Martedì andrà in scena l'incontro tra mister Conte e la società, con Zhang e Marotta presenti: il presidente non lo forzerà a restare. Nessuna buonuscita per il tecnico ed in caso di permanenza dovrà adeguarsi al budget di mercato: così l'Inter spinge Antonio Conte alle dimissioni, con Max Allegri già pronto per il nuovo corso nerazzurro.

Star contro gruppo, Champions in palio - Questa sera alle 21 giungerà alla conclusione anche la Champions League. A Lisbona si sfideranno Paris Saint Germain e Bayern Monaco. Le star, i grandi nomi ed i milioni spesi in questi anni contro il gruppo tedesco, affiatato e capace di muoversi come un'unica macchina. In palio la Champions League: un sogno inseguito a lungo dai francesi, un obiettivo che manca ormai da qualche anno per i tedeschi.

Zaniolo, ecco la svolta: può tornare da Mancini - Nicolò Zaniolo è rientrato dalle vacanze ed è stato sottoposto a tampone, risultando negativo: ha ottenuto così il via libera per tornare in Nazionale da Roberto Mancini, che nei prossimi giorni diramerà i convocati per i match di settembre. Un ritorno in azzurro dopo la lunga pausa dovuta all'infortunio al ginocchio che ne ha condizionato l'ultima stagione.