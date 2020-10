L'apertura del Corriere dello Sport: "L'Italia che ci piace"

"L'Italia che ci piace", titola il Corriere dello Sport oggi in prima pagina. E' un'Italia che lotta, diverte e che conserva il primo posto nel girone di Nations League, pur non andando oltre allo zero a zero contro la Polonia a Danzica. Tante le occasioni da rete fallite dagli azzurri di mister Mancini, che commenta: "E' stato bello giocare con il pubblico. Mercoledì a Bergamo arriva l'Olanda.

Covid: positivo Young. E' scontro sulle mascherine - Taglio alto dedicato alla situazione Coronavirus, con l'Inter che si avvicina al derby contro il Milan con un'ulteriore positività: si tratta di Ashley Young, il sesto nerazzurro. Nel frattempo nel Milan Ibrahimovic torna in campo, ed in Under 21 vengono trovate ulteriori tre positività. Il cts pronto a cambiare la quarantena, da 14 a 10 giorni, mentre è prevista una restrizione sullo sport a livello amatoriale.