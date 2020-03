L'apertura del Corriere dello Sport: "L'Italia chiude tutto. Europei, caos"

"L'Italia chiude tutto, Europei nel caos". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport in edicola stamani sull'emergenza Coronavirus e le restrizioni ancora maggiori decretate ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "Si fermano anche bar, negozi e ristoranti. La Serie A e le altre 4 leghe top in Europa pronte a chiedere all'Uefa più giorni per i campionati o il posticipo del torneo".

Rugani contagiato, Juve in quarantena - Spazio in taglio alto al primo giocatore della Serie A che ha contratto il Coronavirus: è il difensore della Juventus Daniele Rugani: "Il difensore positivo al Covid-19: primo caso in A. Il club: "Ora è asintomatico".

Stop a Roma e Inter - Spazio in taglio basso alla sospensione delle gare europee dei giallorossi e dei nerazzurri: "Salta il turno di Europa League per le italiano dopo il blocco dei voli: ora l'ipotesi di una partita secca in campo neutro".

Intervista a Gasperini - "Siamo la speranza". In taglio basso alcune parole dell'intervista esclusiva rilasciata dal tecnico dell'Atalanta al quotidiano: "La gioia è durata poco, viviamo nella paura e nell'incertezza. Che fastidio gli attacchi demagogici rivolti al calcio! La partita a porte chiuse avrebbe avuta una funzione antidepressiva".