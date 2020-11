L'apertura del Corriere dello Sport: "L'Italia perfetta"

Gran titolo per l'Italia che ieri sera si è imposta per 2 a 0 sulla Polonia, in apertura di Corriere dello Sport: "L'Italia perfetta". Gli azzurri ieri sera hanno messo in campo una prestazione di grande spessore sul terreno di gioco del Mapei Stadium di Reggio Emilia ed ora conducono il girone di Nations League, ad una giornata dal termine: mercoledì in Bosnia, già matematicamente ultima e retrocessa, gli azzurri potranno staccare il pass per la Final Four. Mancavano il Ct Mancini e diversi titolari, ma i gol di Jorginho e Berardi consegnano i tre punti all'Italia, in un match mai realmente in discussione.

L'Under 21 va all'Europeo - Giornata di soddisfazioni per i colori azzurri. Nel pomeriggio infatti, in Lussemburgo, l'Under 21 si è imposta per 4 a 0 sui padroni di casa, staccando il pass per il prossimo Europeo di categoria, con una giornata di anticipo. Protagonista l'attaccante del Genoa Gianluca Scamacca, autore di una doppietta, poi le reti di Andrea Pinamonti e Riccardo Marchizza.

Ansia Immobile, aspetta il via - Tiene ancora banco la situazione legata a Ciro Immobile: i tamponi privati non hanno chiarito il caso attorno all'attaccante della Lazio. Domani scade la quarantena, ma prima di Crotone l'attaccante biancoceleste dovrà sottoporsi ad un nuovo test.