L'apertura del Corriere dello Sport, l'Italia si ferma ma la A no: "Avanti calcio"

L'Italia si ferma ma la A no: "Avanti calcio": questa l'apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi. Juve-Inter domenica sera: c'è l'accordo. Dopo tante polemiche si torna a giocare con 'regolarità' ma a porte chiuse per un mese. Coronavirus: altra giornata di tensioni, poi la svolta con il decreto del Governo. In campo senza pubblico fino al prossimo 3 aprile: si ricomincia nel weekend con le partite rinviate la scorsa settimana. Dalle borracce alle esultanze: così cambia la vita dei giocatori.

Casa Milan - "Elettroshock Gazidis": in pochi mesi al Milan ha fatto fuori Boban e Maldini, ma nel suo passato ci sono soltanto ruoli da numero due. E all'Arsenal non lo rimpiangono.