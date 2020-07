L'apertura del Corriere dello Sport: "L'ombra di Conte"

vedi letture

"L'ombra di Conte" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. La Juve frena, la Lazio non morde. Grande occasione oggi per l'Inter di Conte che affronta la SPAL e può portarsi a -6 dai bianconeri. Juve rimontata dal Sassuolo: da 2-0 a 2-3, poi il 3-3 di Alex Sandro che salva Sarri. Per Inzaghi a Udine un punto deludente (0-0). Ma stasera l'Inter può rientrare in corsa per lo Scudetto, portandosi a -6 a 5 giornate dal termine.

Casa azzurra - "Il Napoli non fa i conti con Barrow". In vantaggio con Manolas, gli azzurri ancora fragili in difesa, a Bologna vengono raggiunti dal gol di Musa Barrow: al Dall'Ara finisce 1-1.

La Roma - Vittoria per i giallorossi di Fonseca. "La Roma c'è, tris di fiducia con Dzeko". Terzo successo di fila per la Roma, battuto il Verona per 2-1. Decisivi Veretout e Dzeko. Più 4 su Napoli e Milan.

Casa Milan - "Il Milan ribalta Kurtic". Vittoria in rimonta anche per i rossoneri. Parma avanti con Kurtic, al secondo gol consecutivo, poi si scatena il Milan che ne fa tre: apre Kessie, in gol Romagnoli e Calhanoglu.

La novità confermata - "Cinque cambi, avanti tutta". La conferma dell'IFAB fino al 2021: "Una decisione presa a tutela dei calciatori".

Il Mondiale - "Qatar 2022, che maratona". Si partirà il 21 novembre a ritmo di 4 partite al giorno: dal mattino alle 11 fino alla sera, alle 20.