© foto di Mattia Verdorale

"La coda del diavolo". Questo l'apertura del Corriere dello Sport sulla lotta Champions: "Atalanta, il pareggio con la Juve vale l'aggancio a Spalletti in terza posizione. A un punto c'è Gattuso dopo il 2-0 al Frosinone. La Roma non ancora fuori. Prepariamoci a vivere una domenica da urlo.

L'addio di Barzagli - "Barza in lacrime". Spazio in primo taglio anche all'ultima partita in bianconero per Andrea Barzagli: "L'ex campione del mondo chiude con un commovente abbraccio ad Allegri. Allo Stadium anche Buffon, Llorente e Ramsey. Prosegue la caccia al tecnico".

Corsa salvezza - "Viola-Genoa è playout". Spazio anche alle parti basse della classifica con Fiorentina e Genoa che si giocheranno all'ultima di campionato la permanenza in Serie A: "Montella cade a Parma (1-0): sesto ko di fila. Colpo Empoli: 4-1 al Toro. Adesso Prandelli è terzultimo: decide lo "spareggio" di Firenze".