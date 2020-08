L'apertura del Corriere dello Sport: "La Juve alza la coppia"

"La Juve alza la coppia", titola oggi il Corriere dello Sport. Non Cristiano Ronaldo e nemmeno Paulo Dybala: nessuno dei due sarà sacrificato dalla società bianconera per dare respiro alle casse societarie. La Juventus ha deciso di puntare sulla coppia formata dal campione portoghese e dall'asso argentino, a cui verrà affiancato un terzo attaccante di spessore che potrebbe essere Duvan Zapata oppure Raul Jimenez. Prima però deve iniziare l'opera di sfoltimento della rosa, ancora troppo ampia ed onerosa.

L'imBarçata - Otto reti subite in un quarto di finale di Champions è un'umiliazione troppo grande per il Barcellona, che ora si prepara alla più grossa rivoluzione dell'era blaugrana recente. Disfatta storica per Messi e Piquè, usciti distrutti e che potrebbero prendere decisioni clamorose. Il difensore portoghese ha dichiarato: "Dobbiamo cambiare tanto, se serve lascio anche io". Saranno giorni bollenti in catalogna.

La Roma aspetta Friedkin e punta su Milik - Il closing per la cessione della Roma a Dan Friedkin avverrà lunedì e così i giallorossi iniziano a guardarsi intorno per rinforzare la rosa 2020/2021. Un discorso è già stato avviato con il Napoli per Arek Milik: il polacco con tutta probabilità lascerà Napoli, ma su di lui si è già mossa da tempo la Juventus. Nel frattempo la Roma prepara una nuova offerta per tentare di confermare Chris Smalling anche nella prossima stagione.