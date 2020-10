L'apertura del Corriere dello Sport: "La Juve svende per avere Chiesa"

"La Juve svende per avere Chiesa", titola stamane in apertura il Corriere dello Sport. Potrebbe essere l'ultima in viola di Federico Chiesa quella di questa sera contro la Sampdoria, con la Juventus pronta ad accontentare le richieste di Rocco Commisso che chiede 60 milioni per il suo gioiello. Rugani e Douglas Costa le uscite necessarie dai bianconeri per fare cassa e finanziare il colpo Chiesa.

CR7-Messi, un classico - Sorteggi di Champions che regalano un grande classico: Messi contro Cristiano Ronaldo. Barcellona contro Juventus. Poi Dinamo Kiev e Ferencvaros nel girone. Inter che pesca Real Madrid e Shakhtar Donetsk, mentre la Lazio trova Borussia Dortmund e Zenit San Pietroburgo. Chiude l'Atalanta con Liverpool e Ajax.

Milan, 12 rigori per l'Europa - Se non è un record poco ci manca: il Milan ieri sera si è qualificato per i gironi di Europa League dopo aver calciato la bellezza di 12 rigori. I rossoneri prima passano in vantaggio con Saelemaekers, poi vengono raggiunti e superati al primo minuto dei supplementari. Il pareggio arriva solo al 120' con un rigore di Calhanoglu che manda le squadre alla lotteria dei rigori: a spuntarla sono i rossoneri dopo una serie infinita di ben 24 calci di rigore.