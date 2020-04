L'apertura del Corriere dello Sport: "La Lega: giochiamo. Ma Spadafora frena"

"La Lega: giochiamo. Ma il Ministro Spadafora frena": questa l'apertura del Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Ripartenza della Serie A: è testa a testa tra calcio-politica. Le società trovano l'unanimità: "E' nostra intenzione portare a termine la stagione nel pieno rispetto delle norme che tutelano la salute". Il titolare dello sport gela tutti: "Al momento non vedo le condizioni per la ripresa del campionato". Speranza: "Calcio ultimo problema". In caso di stop definitivo club a rischio fallimento.

L'intervista - Parla Boranga: "Il pallone adesso può riparare col passaporto bio". L'ex portiere, oggi medico e biologo: "Tutti gli addetti devono avere un documento sullo stato di salute".

Il caso - "Così sono finito in mezzo alla strada". Giocava nella Lazio, ora vive da clochard: è Maurizio Schillaci, cugino di Totò.

Casa viola - Martin Caceres: "Amo Firenze, la mia fame di vittorie non è in lockdown". L'uruguaiano della Fiorentina non vede l'ora di tornare a giocare: "Commisso è come un padre. La Viola è squadra giovane ma può crescere molto".