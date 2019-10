L'apertura del Corriere dello Sport: "La mia Juve non si fa al bar"

© foto di stefano tedeschi

Prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport dedicata alla conferenza stampa di ieri di mister Sarri, con titolo: "La mia Juve non si fa al bar". Il tecnico bianconero è stato ieri interrogato su un possibile tridente formato da Cristiano Ronaldo, Dybala ed Higuain. Sarri ha così risposto: "E' un'ipotesi affascinante per chi fa la formazione al bar, per chi deve mantenere un certo equilibrio in campo è praticabile solo per spezzoni di gara. Non abbiamo ancora l'equilibrio necessario. Stasera attenzione ad Havertz, diventerà un top player".

Conte, è Lukaku l'anti Messi - Domani sera l'Inter affronta il Barcellona di Leo Messi ma i nerazzurri puntano forte sul loro gigante offensivo E' Romelu Lukaku l'arma nerazzurra per scardinare il Camp Nou: tenere palla alta per evitare sofferenze e scaricare tutta la sua potenza quando possibile, queste le richieste di Conte al suo attaccante. Domani sera il primo grande esame europeo per dimostrare di avere preso la strada giusta.

Inglese nel finale: il Toro cade in 10 - Taglio basso di prima pagina dedicato al posticipo di Serie A andato in scena ieri sera al Tardini tra Parma e Torino. I crociati si sono imposti per 3 a 2 su un Torino rimasto in 10 nella prima frazione per l'espulsione di Bremer per doppio giallo. Le grandi parate di Sirigu non bastano: i ducali passano a pochi giri di lancette del termine e si portano a casa l'intera posta in palio.