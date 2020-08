L'apertura del Corriere dello Sport: "La notte di Conte"

"La notte di Conte", è il titolo con cui apre stamane La Gazzetta dello Sport. A Dusseldorf questa sera la semifinale di Europa League tra l'Inter e lo Shakhtar Donetsk, con calcio d'inizio fissato per le 21. Il tecnico Conte può riportare i nerazzurri in una finale europea 10 anni dopo, sotto gli occhi del presidente Zhang, arrivato dalla Cina per assistere al match. In campo andranno gli stessi 11 che hanno battuto il Bayer Leverkusen, alla ricerca dell'atto conclusivo della Coppa, contro il Siviglia che ieri ha superato il Manchester United per 2 a 1.

La Roma è di Friedkin - Taglio alto dedicato al cambio di proprietà in casa Roma che oggi sarà ufficiale. Closing fissato per oggi, con le firme sui contratti a Londra: l'era Pallotta si chiude senza successi. Il texano neo proprietario manderà il figlio nella capitale per iniziare a costruire la Roma del futuro. E sul mercato intanto si pensa all'idea Maksimovic al posto di Under.

Il crollo di Pep e il tramonto delle certezze - Tante le accuse mosse a Pep Guardiola nelle ultime ore dopo l'eliminazione choc patita contro il Lione. Prima di tutto i tanti big, colpi degli ultimi mercati, relegati poi in panchina. Era un City snaturato nel proprio gioco, preoccupato più di non subire troppo che di imporre il proprio gioco. Ma dal club arriva massima fiducia nel tecnico spagnolo.