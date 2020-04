L'apertura del Corriere dello Sport: "La presa in giro"

"La presa in giro": questa l'apertura odierna del Corriere dello Sport. Conferenza stampa di Conte per il nuovo DPCM. Dal 4 maggio il via agli sport individuali, le squadre in campo soltanto dal 18: ma non è certo. Il Premier Conte disegna una fase 2 per il Paese molto graduale. Per lo sport, bocciato il protocollo medico: verrà cambiato. Il Ministro Spadafora non regala alcuna certezza: "Vedremo, nulla è scontato ma non sono un nemico del calcio".

L'intervista - Parola a Matteo Renzi: "Il calcio viva". La passione per il pallone, la ripartenza del Paese, quello di Matteo Renzi è più di un invito: "Il campionato deve riprendere con le giuste modalità. Il pensiero che lo sport sia considerato come un nemico della salute è aberrante".

Il caso - "Kean, festino a luci rosse. Ira di Everton e Ancelotti". L'ultima follia può avvicinare l'attaccante al Napoli, che prepara i piani per il futuro.

Le dichiarazioni - Nostalgia Nainggolan: "Roma mi manca tanto". Il centrocampista belga, ora al Cagliari, apre: "Mi piacerebbe tornare se ci fossero i presupposti". Freddo il club.