L'apertura del Corriere dello Sport: "La resa di Conte"

vedi letture

"La resa di Conte" è il titolo d'apertura del Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. I nerazzurri sbandano e deludono ancora. Subito sotto, gol di Lazovic, trovano la rimonta nella ripresa con Candreva (e un autogol di Dimarco). Veloso però gela la squadra interista. Conte non ci sta: "Si deve crescere". Lite con Juric durante la gara.

Big match - "Dybala torna e rassicura Sarri: con lui l'Atalanta fa meno paura". Sabato lo scontro al vertice tra Juventus e Atalanta. Sarri ritrova l'argentino, e De Ligt, dopo la squalifica.

L'inseguitrice - "Luis Alberto va all'attacco: 'Nessuno può metterci in discussione'". La Lazio insegue la Juve e affronterà il Sassuolo sabato. Nel frattempo Luis Alberto reagisce alle critiche.

Casa Roma - "Allarme Zaniolo". Possibile assalto della Juventus al termine della stagione: di fronte a un'offerta di 50 milioni di euro la Roma potrebbe valutare la cessione.

Salvezza - "De Paul e Okaka affondano la SPAL". Vittoria dell'Udinese per 0-3 al Mazza contro la SPAL. In gol anche Lasagna. Scatto importante per la salvezza dei friulani. Estensi con un piede in B.

Sorteggi - "Ecco l'Europa. Juve e Napoli ci credono". Alle 12 il sorteggio europeo. Per CR7 e Insigne il ritorno a Torino e al Camp Nou. Inter e Roma: gare in Germania.

Fischietti - "Arbitri e VAR: è l'estate degli svarioni" scrive il quotidiano in uno dei box a fondo pagina. L'errore di Fabbri all'Olimpico in Roma-Parma ha irritato Rizzoli. Ma la ripresa è stata difficile per tanti: poca qualità.