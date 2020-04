L'apertura del Corriere dello Sport: "La rivolta del calcio"

"La rivolta del calcio": questa l'apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi. La Lega va all'attacco di Spadafora che si difende: "Nessun complotto contro il calcio ma è impossibile dire quando si riprende". Un documento delle società per chiedere date certe e compatibili con il ritorno del campionato. Tare: "Siamo discriminati".

Le novità - "Cinque cambi: ok FIFA": più sostituzioni per far fronte agli impegni ravvicinati e prevenire gli infortuni. Ora serve il via libera dell'IFAB. Nicchi però frena: "Noi adotteremo le vecchie regole".

Casa Juve - "Higuain resta in bianconero": parla il padre Jorge, chiudendo una volte per tutte il caso. Il Pipa spegne le voci sul futuro di Gonzalo Higuain: "Alla Juve ancora per un altro anno".

Il caso - "Salernitana che pasticcio": festa a casa di Di Tacchio, il capitano e 4 compagni multati e in quarantena.

L'intervista - Parla Giulini, presidente del Cagliari: "A porte chiuse il pallone resta un'emozione". Il numero uno dei sardi: "Tornare ad allenarsi dopo il 18 significa chiudere".

Parla Alemao - "Così ho perso mia mamma senza vederla". Alemao esclusivo: "Se n'è andata in 4 giorni e nessuno si è fatto vivo per avvisarci. Viviamo un dramma".