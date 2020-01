L'apertura del Corriere dello Sport: "Lazio da scudetto"

L'Inter stecca con l'Atalanta e c'è chi sa sfruttarlo. Decima vittoria consecutiva per la Lazio, che all'Olimpico piega anche il Napoli grazie ad una rete di Immobile a 10 minuti dalla fine e si lancia a ridosso di Inter e Juventus, sfruttando anche il pari dei nerazzurri contro l'Atalanta. E allora, visto il sabato favorevole ai biancocelesti, il Corriere dello Sport in prima pagina titola: "Lazio da scudetto". La formazione di Inzaghi ha una gara in mano e un ritardo di 4 punti dai nerazzurri, attualmente in vetta alla classifica in attesa della Vecchia Signora.

Ci pensa Ibrahimovic - A oltre duemila giorni di distanza dall'ultima volta Zlatan Ibrahimovic torna al gol in Serie A e lo fa ancora con la maglia del Milan. Decisivo lo svedese nel successo rossonero sul campo del Cagliari e il Corriere dello Sport, di spalla, gli dà tutti i meriti: "Il ruggito di Ibra, il Milan va", titola il quotidiano, parlando di una coppia gol che funziona con Leao, autore dell'altro gol che ha steso i sardi.

Serata scudetto - La domenica di campionato si chiuderà con il big match tra Juventus e Roma. Il Corriere dello Sport non può che soffermarsici, dedicandovi un ampio spazio: "Juve per il sorpasso, Roma per la Champions", si legge al di sotto dell'apertura. All'Olimpico ci sarà il pubblico delle grandi occasioni e si preannuncia un grande spettacolo, tra due squadre votate all'attacco. Sarri rinuncia al tridente, Fonseca prova la difesa a tre. Ne vedremo delle belle.