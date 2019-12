L'apertura del Corriere dello Sport: "Le scommesse di Adriano"

"Le scommesse di Adriano". Così titola l'edizione odierna del Corriere dello Sport a proposito di Adriano Galliani. Il quotidiano, infatti, ha intervistato in esclusiva l'ez direttore sportivo del Milan che ha dichiarato: "Allegri era giusto per noi. Giocare a San Siro nojn è per tutti. Nessuno sa uscire dalle crisi come Ancelotti. Io e il mio Monza saremo in Serie A nel 2021. Il cavaliere pensa già al derby con i rossoneri: è il nostro cammino di Santiago".