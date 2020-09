L'apertura del Corriere dello Sport: "Leo blocca Suarez"

"Leo blocca Suárez". Apre così questa mattina il Corriere dello Sport, che dedica spazio alle grandi manovre del Barcellona per trattenere la Pulce: "Svolta a Barcellona - scrive il quotidiano - Messi può restare insieme con Luis". La Juve non molla, ma tiene aperta la pista Dzeko. Il bosniaco: "Addio ai giallorossi? Ogni anno se ne parla...". Fonseca, dal canto suo, vorrebbe Milik.

Roma - "Risvegliamo il gigante", è il titolo che il quotidiano propone in taglio alto, riprendendo le prime parole rilasciate da Dan Friedkin ai canali ufficiali del club. Dan e Ryan in coro al sito giallorosso: "Siamo qui per vincere". Il magnate e il figlio: "Non vediamo l'ora di venire a Trigoria".

Nazionale - "Italia, Mancini lancia Zaniolo", si legge invece in taglio basso. Alle 20.45 a Firenze l'esordio in Nations League degli azzurri contro la Bosnia. Il ct: "Abbiamo ampi margini di miglioramento. Tifosi presto negli stadi". E il talento romanista diventa simbolo della ripartenza: "Lui e Kean sono cresciuti, voglio un'Italia giovane".

Burdisso - Intervista esclusiva all'ex difensore di Inter e Roma: "Roma il futuro è tuo", titola di spalla il quotidiano, a proposito delle dichiarazioni rilasciate dall'argentino. "Ha potenzialità pazzesche - ha proseguito l'attuale d.s. del Boca -. Baldini mi telefonò offrendomi il posto di direttore sportivo nel caso in cui se ne fosse andato Petrachi. Totti e De Rossi due leader positivi, ma quanti scontri...".