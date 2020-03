L'apertura del Corriere dello Sport: "Lo scudetto in 45 giorni"

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola oggi: "Lo scudetto in 45 giorni". Accordo trovato tra ECA e UEFA per finire i campionati entro il 15 di luglio, per poi giocare le fasi finali delle Coppe Europee. Il patto trovato in sede europea è stato annunciato dal presidente Andrea Agnelli, che apre così a nuovi scenari per i calendari. Nel frattempo la Serie A si prepara a chiedere aiuti al Governo: a rischio circa 800 milioni di euro.

Rugani, giallo sul tampone - In un'intervista la fidanzata del calciatore ha dichiarato che Rugani ha effettuato il tampone, a cui poi è risultato positivo, l'8 marzo, il giorno di Juve-Inter. Poi è arrivata l'immediata smentita da parte del club bianconero e da parte dell'agente del calciatore e solo in seguito anche quella della fidanzata di Rugani. Il tampone sarebbe stato effettuato mercoledì 11, e dunque il giorno di Juventus-Inter non ci sarebbero stati dubbi da parte dei medici bianconeri.

Giochi dispari - Taglio alto dedicato allo slittamento dei Giochi Olimpici. Le Olimpiadi si terranno la prossima estate, con il CIO che ieri è arrivato alla resa, trovando l'accordo con il presidente giapponese Abe per uno spostamento di dodici mesi. Il logo resterà Tokyo 2020, così come per l'Europeo, ma le Olimpiadi si terranno in un anno dispari.