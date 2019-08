L'apertura del Corriere dello Sport: "Lukaku-Dybala. Cose da pazzi"

© foto di ManWil

"Lukaku-Dybala. Cose da pazzi". Titola così, a caratteri cubitali, il Corriere dello Sport oggi in edicola in prima pagina. E poi il resto della titolazione: "Meno 3 al D-Day. L'intrigo dell'estate al rush finale. Anche Sarri scarica Paulo, che ora valuta le offerte dello United e del Psg. L'inter in agguato, giovedì il gong inglese". Su Lukaku leggiamo anche: "Il belga ha già l'accordo con Paratici e Marotta: aspetta l'esito della sfida". E sulla Joya: "Intesa sull'ingaggio ma l'argentino pretende 15 milioni di commissioni".

La Juve pensa anche alla difesa - Per i bianconeri non c'è solo l'attacco. A testimoniarlo anche il seguente titolo: "Scambio Cancelo-Danilo: alla Juve anche 28 milioni".

La cadetteria prende forma - Giornata di calendari per la seconda serie del calcio italiano. E così il quotidiano sportivo titola in merito: "Oggi nasce la nuova serie B".

Il Napoli vuole fare shopping - "Ancelotti: Dammi l'asso. Carlo gioca con il patron: Se non compra, lo minaccio...", sono le parole dell'allenatore dei partenopei scelte dal Corriere per la prima pagina.

Balotelli vola in Sudamerica - Niente Serie A per l'ex attaccante di Milan e Inter. Ma un volo transoceanico: "Balo verso il Flamengo. Proposto in Brasile: SuperMario pronto a una nuova avventura".

I problemi dell'attacco giallorosso - Nella Capitale la questione offensiva è tutta ancora da capire. Come è facile intendere dal seguente titolo: "Roma, voglia di Dzeko. Il club senza alternative non lo cede. Ma Edin insiste: vuole l'Inter"