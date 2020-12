L'apertura del Corriere dello Sport: "Lukaku il magnifico"

"Lukaku il magnifico" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. L'Inter passa in casa del Borussia Mönchengladbach per 3-2 e ora sarà un vero e proprio spareggio con lo Shakhtar a San Siro. Con due gol Lukaku trascina i nerazzurri (Darmian ha aperto le danze). Il centravanti protagonista del rilancio nerazzurro in Champions. L'elogio di Conte: "Squadra vera". "Atalanta: 1-1 con il Midtjylland: Gasp è secondo".

Casa Juve - "Pirlo chiude a Dybala: 'Non penso al tridente'". Il tecnico della Juventus ha presentato in conferenza stampa il match di stasera contro la Dinamo Kiev. "Bisogna soffrire di più per vincere" le sue parole. Chiellini ancora una volta ko, salterà la sfida di questa sera per un guaio muscolare.

Casa Lazio - "Inzaghi: 'Lazio portami avanti'". Stasera in campo anche la Lazio. Simone Inzaghi carica i suoi, vuole gli ottavi subito. Ciro sfida Haaland. Milinkovic-Savic c'è.