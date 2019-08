L'apertura del Corriere dello Sport: "Lukaku più Inter"

© foto di Mattia Verdorale

"Lukaku più Inter". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport dedicato al possibile stop della trattativa tra Juventus e Manchester United riguardante lo scambio Dybala-Lukaku: "Clamoroso dietrofront. Dybala frena ancora: Zhang rilancia: 80 milioni. Marotta è ottimista, Conte lo segue: "Per Romelu ci siamo". Lo United su Mandzukic. Oggi la Joya incontra Sarri. Si muove Leonardo: l'argentino potrebbe accettare il Psg o entrare nello scambio con Icardi".

Il nuovo acquisto - "Napoli, Elmas strega Carlo". Questo il titolo in taglio basso in prima dedicato alla prima gara in maglia azzurra del macedone: "E' protagonista della vittoria del Napoli (1-0) a Marsiglia: in gol Mertens. De Laurentiis: "Troveremo un altro Pepé".