L'apertura del Corriere dello Sport: "Lukaku, sgambetto Juve"

"Lukaku, sgambetto Juve". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che si sofferma sul mercato e sull'ultima voce di mercato proveniente dall'Inghilterra. Paratici - si legge - mette l'Inter all'angolo, allo United può andare Dybala. La trattativa pare essere avviata verso la buona riuscita, ma c'è un noto legato alla valutazione dei due attaccanti, attualmente discorde tra i due club.

Napoli - Sullo stesso quotidiano troviamo anche il Napoli in prima pagina, un club molto impegnato sul mercato, soprattutto quello legato alle punte o mezze tali. Il Corriere dello Sport titola sui partenopei in taglio alto, riferendosi all'operazione in corso per Pépé e andando oltre: "ADL vuole anche Icardi". Il club azzurro non intende fermarsi e, anche in virtù del blocco del Real Madrid alla partenza di James Rodriguez, è pronto a fiondarsi prepotentemente sull'attaccante in uscita dall'Inter.

Inchieste - Di spalla il Corriere dello Sport propone due inchieste a cui ha lavorato, legate in primis al mondo degli agenti, sempre più dominante nel calcio, prendendo spunto dalle esose richieste degli agenti di Nicolas Pépé al Napoli per chiudere l'affare. "Commissioni, l'Eldorado degli agenti", è il titolo dell'inchiesta, che ovviamente si sofferma anche su Mendes, Raiola e altri agenti super-potenti. E poi spazio ai giovani, con l'Italia divenuta sempre più terra per chi vuole emergere: "Casa Italia: fenomeno Millennial".