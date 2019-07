L'apertura del Corriere dello Sport: "Lukaku veste Inter"

"Lukaku veste Inter". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che gioca sul fatto che a fine partita ieri, in occasione del debutto in International Champions Cup, l'attaccante del Manchester United si sia fatto regalare la divisa del club. Il quotidiano fa sapere che la trattativa per arrivare all'ex Everton è cominciata, con un'offerta da parte della società cinese pari a 60 milioni più bonus.

Juventus - In taglio alto sul Corriere dello Sport spazio invece alla Juventus, con le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa. "Juve, divertiamoci", riassume nel titolo il quotidiano romano, che sottolinea l'esordio di oggi contro il Tottenham. Di spalla anche le dichiarazioni di Miralem Pjanic: "Pronto a giocare 150 palloni a partita".

Altri titoli - In taglio basso il Corriere dello Sport si sofferma su altre tematiche. In primis la scomparsa del Procuratore Borrelli, autore dell'inchiesta Mani Pulite e, nel 2006, capo dell'Ufficio Indagini della FIGC per Calciopoli. Infatti l'apertura è proprio su questo: "Borrelli e la notte di Calciopoli". Accanto, sullo stesso taglio, anche una panoramica dei talenti messisi in mostra in Coppa d'Africa: "Le stelle dell'Africa che avanza".