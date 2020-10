L'apertura del Corriere dello Sport: "Ma la staffetta no!"

"Ma la staffetta no!". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport in edicola in riferimento alle scelte di formazione di Roberto Mancini in Nazionale: "Con la Polonia il granata in ombra, domani con l'Olanda tocca a Ciro. Immobile-Belotti rivali da un anno, Mancini non ha ancora deciso".

Calcetto, lo stop della discordia - Spazio in taglio alto ad una delle proposte del Governo che potrebbe essere messa agli atti oggi stesso con il nuovo DPCM. La stretta del Governo dopo l'aumento dei contagi: protesta un settore che mobilita 20 milioni di italiani. Vietati gli sport amatoriali di contatto.

Diritti tv, Cvc in pole per entrare nella Lega - Spazio in taglio basso alla questione diritti tv con Cvc che che vede il traguardo, ma non è detto che lo tagli già oggi. Questo pomeriggio si terrà l'Assemblea di Serie A per decidere a quale cordata di fondi affidarsi per la creazione di una media company che poi avrà la gestione dei diritti tv.