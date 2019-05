© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con l'addio di Allegri dalla panchina della Juventus. Un divorzio anticipato che viene definito "clamoroso" dal quotidiano: "Mai più Allegri". Il terzo incontro con Agnelli ha sancito la rottura. Decisivo il deterioramento dei rapporti con Paratici e Nedved. Giocatori in lacrime dopo la notizia. Deschamps, Inzaghi, Jardim e Mihajlovic sono i primi candidati alla sostituzione.

Caos Roma - Nel taglio basso del quotidiano in edicola oggi si legge: "La Roma al bivio Champions. De Rossi, monta la protesta". Stasera gli uomini di Ranieri affronteranno il Sassuolo in una sfida chiave per la corsa europea. Nel frattempo il tifo è in rivolta per lo strappo del club con il capitano.