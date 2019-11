L'apertura del Corriere dello Sport: "MalaNapoli"

"MalaNapoli": questa l'apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi. Viaggio nella crisi della formazione azzurra, contestata ieri dai propri tifosi dopo la decisione dei calciatori di abbandonare il ritiro imposto dalla società. Tensione durante l'allenamento: bombe carta, striscioni e lancio di monetine. Ancelotti cambia linea: oggi tutti in ritiro.

Colpo Milan? - Dall'America rimbalza una voce clamorosa: Ibrahimovic va al Milan? Lo rivela il presidente della Lega USA: "Ibra ha deciso: va al Milan" scrive il quotidiano romano di spalla. Don Garber annuncia l'addio della stella svedese e rivela: "Giocherà in un club tra i più importanti".

L'Europa - "Roma tutto da rifare" e "Lazio, gelo celeste" sono i titoli nel taglio alto dedicati all'avventura europea delle romane. Si complica il passaggio del turno per i giallorossi, sconfitti per 2-1 dal Borussia Mönchengladbach. Sconfitta per la Lazio, in casa, contro il Celtic: serve un miracolo a Inzaghi per qualificarsi.

L'Inter - "Conte avanti senza riserve": box nel taglio basso dedicato alla situazione in casa Inter. Nuovi problemi in attacco per Conte, Politano costretto ai box per un mese. Sanchez rientra a gennaio e così resta solo il baby Esposito: Lautaro Martinez e Lukaku costretti agli straordinari.

La Juve - "La Juve scopre il gol in zona Sarri". Ennesima vittoria con il risultato di 2-1 per la Juventus ed ennesimo successo con il gol arrivato nei minuti di recupero. Col ritorno di Douglas Costa, il tecnico ha ritrovato una delle sue armi principali. Cristiano Ronaldo migliora: con il Milan ci sarà.