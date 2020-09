L'apertura del Corriere dello Sport: "Maldini jr, festa Milan. Bakayoko, ora c'è l'intesa"

vedi letture

"Maldini jr, festa Milan. Bakayoko, ora c'è l'intesa". E' dedicato al Milan il titolo che si legge in primo piano sul Corriere dello Sport. Nei test di ieri contro il Monza di Brocchi il figlio d'arte è andato a segno - come si legge in apertura di prima pagina - mentre per quanto riguarda il mercato si prevede un nuovo colpo a breve con il ritorno del centrocampista ex Monaco.

Un altro attaccante per la Juve. "Morata tenta la Juve". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica alle manovre offensive della Juventus in taglio alto. I bianconeri continuano la caccia all'attaccante e, oltre l'opzione Luis Suarez, c'è anche quella del ritorno dell'ex Chelsea, oggi all'Atletico Madrid. "Napoli, tutto su Under. Lazio, è fatta per Muriqi: affare da 20 milioni", si legge ancora nel sommario.

L'analisi. La Juventus dovrebbe aver chiuso la stagione 2019-20 con un passivo di quasi 70 milioni (69) e con un fatturato di 570 milioni, al lorso delle plusvalenze, contro i 601 dell'anno prima e i 50 milioni di riduzione sono attribuibili ai ricavi caratteristici (botteghino, diritti tv, premi, merchandising). "Ecco perché Agnelli non può spendere", titola il Corriere dello Sport in prima pagina, approfondendo poi la vicenda all'interno delle pagine sportive.