L'apertura del Corriere dello Sport: "Mamma che Dea!"

vedi letture

Il Corriere dello Sport apre oggi con la bruciante sconfitta maturata nei minuti finali per l'Atalanta: "Mamma che Dea!". Grande beffa per gli orobici, che sono arrivati a pochi minuti dal sogno semifinale di Champions, salvo poi soccombere in pieno recupero. Così è un verdetto difficile da accettare e che resterà vivido nelle menti di tutti gli appassionati di calcio: Neymar, Mbappé e compagni erano ormai con un piede e mezzo fuori dalla Champions, poi l'imprevedibilità del calcio si è messa di mezzo.

Mal di Ronaldo - Taglio centrale dedicato all'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, che dopo l'eliminazione dalla Champions ha iniziato a riflettere sul suo futuro. Tanti i pensieri nella testa dell'asso portoghese, che ha però ancora due anni di contratto con la Juventus. Ma le sirene del Qatar cominciano a farsi insistenti e ad allettare il campione bianconero.

Roma, lo stadio sarà tutto tuo - Taglio laterale per la Roma, che si appresta a chiudere il passaggio di proprietà e poi con Dan Friedkin alla guida inizierà a fare passi in avanti verso la costruzione dello stadio. La nuova casa della Roma sarà però di proprietà della Roma stessa e non dell'azionista di maggioranza.