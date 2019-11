"Maurinho". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla Juventus. Sarri affronta il Cholo e ammette la trasformazione da "talebano" a "adattato". Ritrovo il portoghese Cristiano Ronaldo e spiega il cambio di filosofia: "Devo tenere conto delle caratteristiche di tutti i mie calciatori che possiedo in rosa".

Follia Cagliari, il Lecce rimonta da 0-2 - Così titola il quotidiano in prima pagina, per la precisione in taglio basso, a proposito della partita di ieri pomeriggio. I pugliesi sotto 2-0 per via delle reti di Nainggolan e Joao Pedro, dopo le espulsioni di Cacciatore e Olsen si rilanciano e riescono a pareggiare 2-2 grazie a Lapadula e Calderoni. Pareggio, per 1-1, anche per SPAL e Genoa.