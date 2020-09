L'apertura del Corriere dello Sport: "Maxi scambio Roma-Napoli"

L'apertura odierna del Corriere dello Sport è dedicata al calciomercato e a una super operazione tra Roma e Napoli. "Maxi scambio Roma-Napoli" scrive il quotidiano. Asse caldissimo tra le due società: anche Veretout può entrare nell'operazione. Si tratta per lo scambio Milik e Maksimovic per Cengiz Under, Veretout e il giovane Alessio Riccardi. ADL conferma la cessione di Allan all'Everton e poi apre: "Stiamo lavorando per Milik". Intanto Schick al Bayer Leverkusen per 29 milioni. Oggi il via ufficiale al calciomercato, a Rimini.

Rossoneri - "Ibra-Tonali: Milan da Champions". Lo svedese ha ufficialmente firmato il rinnovo del contratto, prenderà la maglia numero 11. In arrivo il giovane talento classe 2000: c'è l'accordo.

La ripresa - "L'appello di Gravina: 'Riaprite gli stadi'". La Serie A partirà ufficialmente il 19-20 settembre. Il presidente della FIGC lancia il suo appello per la riapertura degli stadi. Si lavora a una copertura del 30% degli impianti.

Il caso - "City, offerta shock: 500 milioni per Messi". Tre anni in Premier League a 50 milioni di euro, poi un bonus da 250 milioni di euro e gli ultimi due anni di carriera a New York. A Barcellona è in arrivo papà Messi.

Tra Juve e Nazionale - Parla Chiellini da Coverciano: "Sarri è stato bravo. Scudetto difficile". Il difensore e capitano della Juve e dell'Italia fa chiarezza dopo l'addio di Sarri.