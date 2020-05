L'apertura del Corriere dello Sport: "Mercato, che bomba!"

"Mercato, che bomba!". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, raccontando di una prossima sessione di mercato dilatata nel tempo, che comincerà domani e probabilmente - si legge - chiuderà il 5 ottobre prossimo. Sarà un'estate in cui si giocherà e si proveranno in contemporanea a scovare i migliori affari: lo scudetto si decide su due campi.

L'appello di Agnelli. Polonia, Russia e Serbia già da giugno faranno entrare gradualmente i tifosi allo stadio. Anche Spagna, Bulgaria e Portogallo ci proveranno e si va verso il sì. E l'Italia? Come riportato dal Corriere dello Sport in taglio alto, la richiesta è arrivata da Andrea Agnelli. "Agnelli, appello al governo: a luglio riapra in parte gli stadi", si legge in prima pagina.

Bundesliga. Volando in Germania, il Corriere dello Sport sintetizza la giornata andata in scena ieri - la ventinovesima - e che si concluderà oggi. "Il Bayern vola. Ok gli ex Milan", il titolo del quotidiano romano, che si sofferma sull'allungo in classifica dei campioni di Germania, portatisi a +10 sul Borussia Dortmund, ipotecando quasi l'ennesimo Meisterschale.