L'apertura del Corriere dello Sport: "Merkel sì, tocca a noi"

"Merkel sì, tocca a noi" è il titolo d'apertura del Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. La cancelliera tedesca dà il via alla Bundesliga: in campo dal 15 maggio. Oggi vertice tra la FIGC e gli scienziati per parlare del protocollo sanitario per la Serie A. Il Premier Conte avoca la decisione sulla ripartenza del campionato italiano: presto l'incontro con Gravina e Dal Pino.

Due belle notizie - "Dybala è guarito, Sinisa torna a correre". Nella parte centrale due belle immagini: Paulo Dybala finalmente guarito dal Coronavirus e Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ieri a Casteldebole, nel centro sportivo dei rossoblù, in campo per l'allenamento individuale. Intanto un positivo al Coronavirus Covid-19 nel Torino: è asintomatico, è già in quarantena.

Mercato Lazio - "Accelerazione Lazio: bloccato l'altro Suarez": i biancocelesti di Lotito non pensano solo alla ripartenza ma valutano anche alcuni nomi per il futuro. Accordo con l'attaccante colombiano del Watford, adesso al Real Saragozza. Costa 10 milioni di euro: primi contatti con i Pozzo, proprietari del club inglese.

Casa Napoli - "Ciro resta con noi. Festa Mertens per i 33". Ieri il compleanno dell'attaccante del Napoli, in scadenza di contratto. I messaggi dei tifosi azzurri per il compleanno del belga. Primi test, azzurri negativi.

Il retroscena - "Giocatori divisi tra necessità di ripartire e nuove paure". La posizione del sindacato dei calciatori resta favorevole alla ripartenza ma il malumore cresce, anche in vista dei ritiri.

L'intervista - Di spalla, spazio alle parole del professor Le Foche: "Tamponi rapidi e test sierologici: sono fiducioso". Parla l'immunologo: "Il calcio ha tutti i mezzi economici e tecnici per gestire questa situazione".