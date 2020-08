L'apertura del Corriere dello Sport: "Messi è l'Everest, il Napoli si arrende"

Alla vigilia del match contro il Barcellona, Rino Gattuso aveva parlato di un Everest da scalare in merito alla forza di quella squadra e alla situazione di svantaggio dalla quale partiva il Napoli. Che ad arrivare in cima non ce l'ha fatta ed è andato fuori dalla Champions League. Il Corriere dello Sport oggi in edicola ricorda le parole dell'allenatore azzurro e titola così: "Messi è l'Everest, il Napoli si arrende".

Alla Juventus. "Juve a Pirlo". Titola così in taglio alto il Corriere dello Sport, nello spazio dedicato all'avvicendamento avvenuto sulla panchina della Juventus. Da Maurizio Sarri ad Andrea Pirlo, con l'ormai ex allenatore bianconero - si legge - non è mai sbocciato il feeling e da questo la decisione della promozione del Maestro, alla prima esperienza in panchina.

In casa Inter. "Nell'Inter non c'è posto per Eriksen". Titola così in relazione all'Inter il Corriere dello Sport, soffermandosi sul ruolo marginale che per ora sta avendo il centrocampista danese in nerazzurro. Domani contro il Bayer Leverkusen partirà ancora una volta dalla panchina, anche se in Europa è sempre stato tra i migliori dal momento del suo arrivo a Milano.