L'apertura del Corriere dello Sport: "Milik alla Roma, lo paga Under"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina apre con il mercato dei giallorossi: "Milik alla Roma, lo paga Under", titola il quotidiano. Verso il sì il polacco, che ha visto il suo agente a Napoli: oggi è in agenda un incontro con Fienga. Raggiunta l'intesa col Leicester per il turco. E Dzeko vuole la Juve prima dell'avvio del campionato. Karsdorp dice no al Genoa: congelata la trattativa per De Sciglio.

Nazionale - "A Mancini un contratto più lungo", è il titolo che il quotidiano propone di spalla, riferendosi alle parole di Gabriele Gravina. Intervista esclusiva al presidente della FIGC: "Il c.t. ha riacceso l'Italia con il coraggio delle sue scelte. Ora studio un campionato in tre fasi - ha aggiunto - con una final eight per decidere lo Scudetto".

Juventus - "Pirlo: il mio calcio liquido", si legge invece in taglio basso. Il Settore Tecnico della FIGC ieri ha pubblicato la tesi del tecnico appena diplomato a Coverciano: "Mi ispiro a Cruijff e Guardiola, servono aggressività e grande capacità di adattarsi alle gare". E ancora: "In questo calcio liquido, sono cambiati ruoli e schemi".