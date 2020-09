L'apertura del Corriere dello Sport: "Milik-Dzeko, è giallo"

vedi letture

"Milik-Dzeko, è giallo". E' questo il titolo d'apertura del Corriere dello Sport, che racconta tutti i problemi sorti per la chiusura della trattativa che dovrebbe portare l'ex Ajax alla Roma e il bosniaco alla Juventus contestualmente. "Dubbi sul polacco?", si chiede il quotidiano secondo cui la Roma avrebbe chiesto uno sconto e adesso l'affare sarebbe in stallo.

La ribellione del calcio. In taglio alto sul Corriere dello Sport ampio spazio alla riapertura degli stadi. "Calcio e Regioni si ribellano e il governo apre gli stadi", titola il quotidiano circa la notizia divenuta ufficiale ieri sera dopo il vertice con i governatori. E' consentito l'accesso fin da subito a mille spettatori e dall'8 ottobre con il 30% della capienza degli impianti.

Solo un pari per la Roma. Nella serata di ieri ha esordito nel nuovo campionato la Roma, che non è andata oltre lo 0-0 sul campo dell'Hellas Verona. "Roma a Verona falsa partenza", titola il Corriere dello Sport in prima pagina. Tre pari bloccano il risultato, il secondo anticipo del sabato termina a reti bianche.

Il debutto di Pirlo. Di spalla sul Corriere dello Sport oggi in edicola si parla di Andrea Pirlo e della sua prima partita da allenatore in assoluto, stasera alle 20:45 contro la Sampdoria. "Pirlo debutta senza bomber: c'è Ronaldo", è il titolo che il Corriere dello Sport utilizza per approfondire l'argomento.