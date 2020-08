L'apertura del Corriere dello Sport: "Milik-Roma, sì"

L'apertura odierna del Corriere dello Sport è dedicata ad un grande nome che potrebbe infiammare il mercato dei giallorossi: "Milik-Roma, sì", titola il quotidiano. Con l'ingresso di Friedkin decolla il mercato dei capitolini: Under e quindici milioni al Napoli, De Laurentiis dà l'ok. Fienga a Londra incontra il figlio del magnate texano per dare il via alle operazioni: lo scoglio è la Juve.

Il futuro di Conte - "Conte e l'Inter avanti per forza", si legge invece in taglio alto. Secondo il noto quotidiano, a nessuno converrebbe il divorzio: la finale ha rinviato il chiarimento, ma non le pretese del tecnico, che vuole una rosa stellare. Ma dopo lo Shakhtar il tecnico ha cambiato atteggiamento: da Zhang al suo staff, sorrisi e parole dolci per tutti.

PSG e Barça - Sempre in taglio alto, il Corriere dà spazio alla vittoria convincente di ieri del Paris Saint-Germain: "Champions, PSG in finale: 3-0 al Lipsia", si legge. Il quotidiano dedica poi un titolo anche ai primi ribaltoni in casa Barcellona dopo l'umiliazione contro il Bayern: "Licenziato anche Abidal, vince Messi".

Coronavirus in casa Roma - "Trigoria chiude per Covid", titola di spalla il quotidiano. Due Primavera positivi: i giovani sono già stati sottoposti a quarantena. Anche loro erano stati in Sardegna, dove è riesploso il contagio. "Dalle discoteche della Costa Smeralda al centro sportivo - si legge all'interno - un guaio per la Roma".