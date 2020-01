L'apertura del Corriere dello Sport: "MiracoLazio"

"MiracoLazio": questa l'apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi. Vittoria dei biancocelesti in rimonta, in casa del Brescia. Altra vittoria oltre il 90' e vetta a 3 punti (in attesa di Juve-Cagliari e Napoli-Inter). Brescia sconfitto 2-1 grazie ai gol di Ciro Immobile (doppietta per lui). Con il nono successo consecutivo, Inzaghi eguaglia Eriksson. "Lo Scudetto? E' normale che le aspettative crescano" dice il tecnico. Balotelli segna e denuncia i cori contro: "Vergogna!" L'altra romana invece inciampa in casa contro il Toro: "La Roma cade sul più bello: doppio Belotti, il Toro fa festa".

Lotta Scudetto - "Napoli for Sarri" scrive il Corriere sotto al titolone centrale. Gli azzurri di Gattuso, al San Paolo, provano a fermare l'Inter di Antonio Conte e a fare un favore, oltre che a se stessi, anche alla Juventus di Sarri, che prova a battere il Cagliari nella sfida delle 15.

Il ritorno - Torna Zlatan Ibrahimovic in Serie A. Il centravanti svedese però, contro la Sampdoria, dovrebbe iniziare dalla panchina. "Milan, Ibra in panchina. C'è Piatek". Contro la Samp, Pioli sembra essere intenzionato a schierare Ibra solo a gara in corso.

FA Cup - "La rivincita di Klopp su Ancelotti": il Liverpool elimina l'Everton dalla FA Cup, Carlo lo aveva battuto con il Napoli in Champions League.