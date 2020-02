L'apertura del Corriere dello Sport: "Mischia scudetto"

La lotta scudetto è aperta a tre squadre, secondo il Corriere dello Sport: Juventus, Inter e Lazio. Una "Mischia scudetto", come il quotidiano titola in prima pagina proiettandosi a questa doemnica di campionato. I bianconeri giocheranno a ora di pranzo, i nerazzurri a ora di cena, mentre i biancocelesti saranno impegnati nel pomeriggio e per il momento si nascondono, in attesa del recupero contro l'Hellas Verona.

Brutta Roma - In taglio alto sul Corriere dello Sport c'è un ampio spazio dedicato anche all'anticipo di ieri sera, in cui la Roma è stata battuta dal Sassuolo al Mapei Stadium. "Roma presa a schiaffi", titola il quotidiano romano dopo il 4-2 neroverde, celebrando tra le altre cose anche Boga, bravo a chiudere la partita nel momento in cui i ragazzi di Fonseca stavano tentando la rimonta.

Bologna di misura - Da un anticipo all'altro, ancora in taglio alto sul Corriere dello Sport si parla anche della partita che ha aperto questa ventiduesima giornata di Serie A. "Il Bologna fa felice Mihajlovic", si legge di spalla dopo il 2-1 dei felsinei contro il Brescia, con Sinisa in panchina. Decisivo ancora una volta Bani, che si conferma difensore goleador. Venerdì la sfida sarà proprio contro la Roma.