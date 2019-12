"MondiaLazio". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport questa mattina in edicola, in riferimento alla vittoria della Lazio nella Supercoppa italiana: "Dopo il 3-1 in campionato, altro straordinario successo biancoceleste sui campioni d'Italia: lo firmano Luis Alberto, Lulic e Cataldi. Di Dybala il pari momentaneo. Lotito al sesto trofeo, tre sono targati Simone: "Abbiamo fatto una magia". Sarri: "Non ci saranno strascichi".

Atalanta-Milan 5-0 - "Milan umiliato, Gigio in lacrime". Spazio in taglio basso alla disfatta dei rossoneri che contro un'Atalanta formato Europa perdono clamorosamente di cinque gol. Molto duro il commento di Boban nel post gara: "E' stato imbarazzante".



Sassuolo-Napoli 1-2 - "Il Napoli all'ultimo respiro". Spazio sempre in taglio basso alla vittoria della squadra di Gattuso di ieri sera contro i neroverdi. Tre punti arrivati nel recupero, Gattuso centra la sua prima vittoria da allenatore del Napoli.