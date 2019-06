L'apertura del Corriere dello Sport: "Napoli, assalto a J. Rodriguez"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si apre con una gran parentesi sul Napoli. Da un lato un'intervista esclusiva ad Ancelotti e dall'altro con una news di mercato che farà sorridere i tifosi partenopei: "Ecco il primo regalo: James Rodriguez. Partito l'assalto al colombiano rientrato al Real: costa 42 milioni ma si può trattare", recita il quotidiano sportivo in merito al possibile trasferimento del fantasista classe '91 reduce dall'esperienza al Bayern Monaco.

L'impresa dell'ItalDonne - Spazio, di spalla, anche al calcio femminile: "Donne, l'Italia s'innamora. Esordio vincente ai Mondiali. Battuta l'Australia in rimonta con una doppietta di Bonansea. Il ct Bertolini: Ragazze fantastiche", le parole scelte per celebrare il successo storico delle azzurre arrivato nei minuti finali.

Sarri alla Juventus, questione di ore - Più in basso, ma non per questo meno importante, le ultime novità sulla Juventus: "Sarri a Torino, ci siamo. E CR7 conquista la Nations League", si legge in merito alla panchina bianconera e al successo del lusitano con la propria nazionale sull'Olanda.