L'apertura del Corriere dello Sport: "Napoli, che stangata!"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica il titolo d'apertura alla decisione di ieri del Giudice Sportivo, che ha decretato il tre a zero a tavolino per la Juventus, oltre a un punto di penalizzazione per il Napoli: "Napoli, che stangata!", titola il quotidiano. La prima ordinanza emessa dalla ASL non impediva la trasferta all'Allianz, ma gli azzurri hanno immediatamente disdetto il volo: pronto il ricorso degli azzurri.

Nazionale - "Italia sciupona, sorpasso Lewa", si legge in taglio alto. Pari degli Azzurri (1-1) contro l'Olanda: Pellegrini va a segno, poi troppi errori in attacco. La Polonia, vittoriosa per tre reti a zero sulla Bosnia, ora guida il girone: il prossimo quindici novembre ci sarà lo spareggio.

Juventus - "CR7 torna a Torino, Juve isolata", titola invece il quotidiano in taglio basso. L'asso portoghese ha fatto rientro a Torino in aereo dopo la positività al Covid. Contagiato anche Weston McKennie: la squadra adesso è in isolamento al JHotel.