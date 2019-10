L'apertura del Corriere dello Sport: "Napoli da baciare, Conte alla Mou"

"Napoli da baciare, Conte alla Mou": così il Corriere dello Sport in apertura. Titoli sulle vittorie delle italiane in Champions League. Il Napoli ha battuto il Salisburgo in Austria, mantenendo così la vetta del girone di Champions. Mertens con una doppietta supera Maradona e sale a quota 116 gol azzurri. Insigne entra e risolve la gara. Austriaci ko in casa dopo 19 risultati utili consecutivi. Bene anche l'Inter che ha battuto il Borussia Dortmund per 2-0 a San Siro. Lautaro Martinez e Candreva firmano il primo successo di Conte in Europa con l'Inter. Il tecnico applaude: "Bravi tutti, non era semplice".

La Juve - Di spalla c'è spazio per la Juve e in particolare per Paulo Dybala. "Paulo l'ostinato, 10 in condotta". L'argentino ha riconquistato la Juventus. Doveva essere ceduto a tutti i costi e Paratici lo ha trattato con Tottenham, United e PSG. La Joya ha lavorato duro, in silenzio, ha tenuto botta ed è entrato nel cuore di Sarri.

La proposta - "Roma, Fienga chiama De Rossi". Ritorno in giallorosso per l'ex capitano romanista ora al Boca Juniors? Il Ceo della Roma avrebbe offerto a DDR un ruolo nel club. La formazione giallorossa nel frattempo stasera scenderà in campo nel terzo match dei gironi di Champions League, contro il Borussia Mönchengladbach.

La Lazio - Stasera in campo anche la Lazio contro il Celtic. "Lazio, a Glasgow in gioco l'Europa": Inzaghi punta su Caicedo e Correa in Scozia per tornare a casa con un risultato importante. Christie, stella degli scozzesi: "In caso di buu razzisti vado fuori".

Mauro a Parigi - Icardi si sta prendendo anche il PSG. "Icardi gode: 'Parigi mi ha dato felicità'" dice l'attaccante argentino arrivato al PSG in prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro.