L'apertura del Corriere dello Sport: "Napoli e Icardi contatto"

"Napoli e Icardi contatto". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla formazione di Ancelotti. Nei prossimi giorni, infatti, in centroavanti dell'Inter avrà un colloquio telefonico con il mister partenopeo che da Dimaro rilancia James Rodriguez. Elmas in arrivo.

Higuain un gol spacca Juve - Come scrive il quotidiano, appunto, l'attaccante argentino è andato in gol contro il Tottenham. Esultanza alla Toni e tifosi divisi. La Roma nel frattempo aspetta.

Bologna e Sinisa un solo amore - Mille tifosi bolognesi e la moglie del mister serbo, Arianna, sono andati al Santuario di San Luca.