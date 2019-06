© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre così: "Napoli-James, è fatta!". Colpo di mercato imminente dunque per i partenopei, che stanno per assicurarsi James Rodriguez: lo affermano voci dalla Colombia. Il fantasista arriverà dal Real Madrid inizialmente in prestito, per un affare da 100 milioni complessivi. C'è l'ok del trequartista, pronto alla sua nuova avventura.

Primedonne - Taglio alto dedicato all'Italdonne, con la Nazionale femminile protagonista ai Mondiali di categoria che si stanno tenendo in Francia. La sconfitta per 1-0 con il Brasile (gol su rigore dubbio trasformato da Marta) non pregiudica infatti il cammino delle azzurre, che si qualificano come prime nel proprio girone.

Rabiot a un passo dalla Juve - Spazio anche al calciomercato della Juventus, con i bianconeri che hanno le mani su un centrocampista: il francese Adrien Rabiot. La mamma del giocatore classe '95, che è anche agente del calciatore, ha infatti dato l'assenso al trasferimento: Rabiot è a un passo, salvo colpi di scena sarà lui il primo rinforzo a centrocampo per Sarri.