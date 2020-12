L'apertura del Corriere dello Sport: "Napoli ritardatario"

"Napoli ritardatario", titola questa mattina in apertura il Corriere dello Sport. Pari in Olanda contro l'Alkmaar, gli azzurri sono l'unico club italiano non ancora qualificato ai sedicesimi di Europa League. Non basta il gol di Mertens: l'AZ trova l'uno a uno e fallisce un rigore con Koopmeiners. La partita in casa con la Real Sociedad deciderà la qualificazione. E in taglio centrale si legge. "La frustata di Gattuso: 'Potevamo perdere'".

Milan e Roma - Di spalla c'è spazio anche per i risultati delle altre italiane: "Milan, poker con rimonta e Hauge super", si legge a proposito dei rossoneri, mentre la Roma "gode e Calafiori fa il fenomeno". La squadra di Pioli si qualifica con un turno d'anticipo, prodigio del baby giallorosso, a segno nel tre a uno allo Young Boys.

Nazionale - "Nations, sfidiamo la Spagna", titola invece il quotidiano in taglio basso. Sorteggiate le semifinali: la Nazionale di Mancini scenderà in campo contro le Furie Rosse il prossimo sei ottobre a San Siro. Il Belgio affronterà invece la Francia il 7, a Torino.