L'apertura del Corriere dello Sport: "Napolveriera"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre con il titolo: "Napolveriera". In casa Napoli la situazione non è delle più tranquille, dopo la sconfitta di Roma il presidente Aurelio De Laurentiis ha optato per la linea dura spedendo tutti in ritiro: "Alla squadra manca concentrazione, bisogna onorare la maglia". E pronta arriva la risposta di mister Ancelotti in conferenza stampa: "Contrario alla decisione del club, ma va rispettata". E stasera può arrivare la qualificazione agli ottavi di Champions in caso di vittoria sul Salisburgo.

Brivido Inter - Taglio alto dedicato all'Inter di Antonio Conte, che stasera affronterà il Borussia Dortmund nella casa del tifo giallonero. Il tecnico nerazzurro chiosa: "Noi in difesa? No, attacchiamo. Non siamo bravi a difenderci e ripartire, quindi dobbiamo andare in verticale con personalità". Esame di maturità importante per i nerazzurri, che si giocano una fetta importante di qualificazione questa sera.

Le sanzioni esemplari solo sbandierate - Continuano le polemiche sul caso che ha riguardato Mario Balotelli nell'ultimo turno di campionato. In Federcalcio l'irritazione è a livelli massimi, perché il presidente Gravina ha avviato un percorso per uscire dalla logica della responsabilità oggettiva e si aspettava una platea di club responsabilizzati, ed invece le parole del presidente dell'Hellas Verona Setti sono andate nella direzione opposta. Ed in più non è piaciuto il silenzio dopo le parole del capo ultrà dei veronesi. Ma gli ultimi casi parlano di sanzioni leggerissime.