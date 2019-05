L'apertura del Corriere dello Sport: "Nasce la Juve anti-Allegri"

"Nasce la Juve anti-Allegri". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che si dedica ancora una volta alle questioni legate alla panchina Juventus, il cui candidato più probabile continua ad essere Maurizio Sarri, tanto che già starebbe studiando il rilancio degli 'emarginati': Pjanic, Rugani e Bernardeschi saranno gli uomini chiave, Higuain tornerà là davanti e anche Elseid Hysaj del Napoli è nel mirino.

Che offerta - A proposito di Napoli, c'è spazio anche per le vicende azzurre. "Il Napoli dice no a 90 milioni per Koulibaly". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica al mercato partenopeo in prima pagina. Di spalla si legge che la maxi-offerta è arrivata dal Real Madrid ed è stata rifiutata dal club azzurro, che adesso si concentra sui rinnovo: prolungamento offerto a Callejon (2022) e Maksimovic. Nel mirino, in chiave acquisti, resta Rodrigo de Paul dell'Udinese.

Ciao Icardi - In taglio alto invece c'è spazio per l'Inter. "L'ultimo Maurito", si legge, perché quella di domani contro l'Empoli potrebbe essere l'ultima del bomber argentino in nerazzurro, dopo aver indossato persino la fascia. Il club milanese gli chiede i gol per la Champions prima dell'addio, che comunque ci sarà: altro indizio il fatto che Suning abbia già tolto la sua immagine dal sito.